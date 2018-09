Mais de 2.700 pessoas multadas este ano por causa do uso do telemóvel ao volante

Mais de 2.700 automobilistas foram multados desde o início do ano devido à utilização do telemóvel ao volante. O número foi revelado hoje pela polícia luxemburguesa, no rescaldo da operação ‘EDWARD’.

Mais concretamente, 2.719 condutores perderam dois pontos na carta de condução e tiveram de pagar multas de 145 euros por usarem o telemóvel durante a condução.

Outro dado revelado agora pela polícia diz respeito ao número de automobilistas apanhados a conduzir sem o cinto de segurança. Desde o início de 2018, foram 1.663.

A operação ‘EDWARD’, de reforço da segurança rodoviária, teve lugar na quarta-feira em toda a União Europeia, no âmbito do Dia Europeu sem Mortos na Estrada. Nas estradas nacionais, os agentes registaram 143 infrações ao código da estrada.

Redação Latina