“Maisons Médicales” procuradas por mais de 280 mil utentes

Quase 282 mil pacientes recorreram aos centros de saúde noturnos, chamados “Maisons Médicales”, desde a sua criação em 2008.

O número foi revelado no âmbito de uma visita do presidente do Parlamento, Mars di Bartolomeo, ao centro de Esch-sur-Alzette. Foi, de resto, Bartolomeo, na altura ministro da Saúde, que criou este sistema de atendimento que visa descongestionar o serviço de urgências dos hospitais.

Há três centros deste tipo, no Luxemburgo, nomeadamente na capital, em Esch e em Ettelbruck.

Estes estabelecimentos, situados perto de unidades hospitalares, servem de ponte entre as consultas diurnas de clínica geral e as urgências.

As chamadas “Maisons Médicales” estão abertas das 20:00 às 7:00, durante a semana. Nos fins de semana e dias feriados abrem das 8:00 às 7:00, do dia seguinte.

Redação Latina