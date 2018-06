Mal estar nos lares de idosos pode resultar em greve

Os trabalhadores de três lares de idosos estão dispostos a avançar para a greve, nos próximos dias, se “os patrões continuarem a não respeitar o contrato coletivo de trabalho”.

Há um braço de ferro entre as duas partes, que inviabilizou qualquer solução intermediada pelo Serviço Nacional de Conciliação.

Do lado sindical é a OGBL que conduz as operações junto dos trabalhadores dos lares “An de Wisen” (betemburgo), “Les Parcs du Troisiême Âge” (Bertange) e “Zitha Senior” (Cidade do Luxemburgo).

O sindicato promete mais novidades nos próximos dias.

Redação Latina