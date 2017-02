Man.United: José Mourinho vence quarta Taça da Liga inglesa

O treinador português José Mourinho levou hoje o Manchester United ao segundo troféu da época, ao vencer a Taça da Liga inglesa, derrotando o Southampton (3-2), depois de já ter conquistado a Supertaça.

Na sua época de estreia nos ‘red devils’, Mourinho tinha começado a temporada com a vitória na Supertaça, diante do campeão Leicester (2-1), e hoje voltou a ser feliz, uma vez mais com o sueco Zlatan Ibrahimovic em grande plano.

Esta é a quarta taça da liga inglesa para Mourinho, que conquistara este mesmo troféu em três ocasiões, com o Chelsea, em 2005, 2007 e 2015.

Hoje, no emblemático estádio de Wembley, em Londres, o Manchester United esteve a vencer por 2-0, com um irrepreensível livre de Ibrahimovic (19 minutos) e um golo de Lingard (38), mas o Southampton, com Cédric Soares a titular, ainda empatou.

Um ‘bis’ do avançado italiano Manolo Gabbiadini, aos 45+1 e 48, mostrou bem a capacidade dos ‘saints’ em discutirem o resultado, com a equipa treinada pelo francês Claude Puel a mostrar estar longe de se render e a discutir o resultado até ao fim.

Mas, face à ‘impossibilidade’ de voltar a bater De Gea, já com Shane Long no lugar do incansável Gabbiadini, foi Ibrahimovic a fazer o 3-2 muito perto do final, aos 86, ao responder, quase sem oposição, a um cruzamento do espanhol Ander Herrera.