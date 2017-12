Manifestação contra venda de escravos na Líbia domingo na capital

O Luxemburgo mobiliza-se contra a venda de escravos na Líbia. Várias associações, das quais a associação São Tomé e Príncipe, convocaram para domingo uma manifestação para protestar contra os crimes que estão a ser cometidos naquele país africano.

Ainda esta quinta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou a venda de imigrantes africanos, descrevendo-os como “atos hediondos” e “crimes contra a humanidade”. Apelou ainda a todas as autoridades relevantes que investiguem o caso e que levem os responsáveis até à Justiça.

No final de novembro, um documentário da CNN revelou um mercado de escravos perto de Trípoli, capital da Líbia.

De acordo com as Nações Unidas, refugiados e migrantes africanos são mantidos em cativeiro e vendidos como escravos por traficantes e milícias, com os valores a oscilarem entre 168 a 420 euros.

As ONG do grão-ducado protestam contra estes crimes e apelam à participação na manifestação de domingo, a partir das 14:00, na Place des Martyrs, na avenida da Liberdade, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina