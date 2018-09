Manter ou acabar com a mudança da hora?

Três quartos da população do Luxemburgo são a favor do fim da mudança da hora. Segundo uma sondagem do instituto TNS-Ilres, o grupo etário das pessoas com mais de 65 anos é aquele que mais se pronuncia a favor do fim da mudança da hora, com 84% dos inquiridos a manifestarem essa opinião. Em contrapartida, os jovens parecem estar mais divididos. Cerca de 48% são apologistas do fim da mudança da hora, enquanto 43% defendem o sistema atual, ou seja, que continue a haver horário de inverno e horário de verão.

A sondagem do centro de estudos de mercado mostra também que, caso deixemos de ter de acertar o relógio duas vezes por ano, 65% dos sondados preferem a hora de verão.

Quanto às razões apontadas pelos opositores à mudança da hora, 34% dos inquiridos consideram que a medida não faz sentido em termos ecológicos ou energéticos. Já 33% dizem que a alteração perturba o ritmo biológico. Em sentido contrário, 41% entendem que o facto de se poder usufruir de dias mais longos no verão é um argumento a favor da manutenção do sistema atual, ao passo que 21% apontam o facto de se tratar de uma tradição e de um hábito.

Recorde-se que, no seu último discurso sobre o “Estado da União”, o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, defendeu a supressão da mudança da hora, responsabilizando cada Estado-membro por escolher se mantém o horário de inverno ou de verão.

A 31 de agosto, o Executivo comunitário revelou que uma maioria “muito clara” de 84% dos cidadãos europeus se pronunciaram a favor do fim da mudança da hora na consulta pública realizada este verão.

Redação Latina/Lusa (Foto: AFP, Jeff Pachoud)