Manuais gratuitos: Alunos vão poder ficar com os livros

Os alunos do ensino secundário, que a partir de 2018/19 vão ter direito a manuais escolares gratuitos, não vão ter de devolver os livros no final do ano letivo.

A informação foi confirmada hoje pelo ministro da Educação, Claude Meisch, na sequência de questões dos deputados Claude Adam e Josée Lorsché, do partido Déi Gréng. Na missiva, os deputados questionavam o ministro se os manuais seriam propriedade do Estado, dos liceus ou se seriam concedidos aos alunos.

Embora não seja necessário devolver os manuais, o Governo quer incentivar os alunos a optar por livros usados. Os jovens que recorrerem a um ou mais livros usados – sejam emprestados ou adquiridos no mercado ‘Bichermaart’ – terão direito a um vale de compras para material escolar. O valor do vale corresponderá a 50% do preço de venda do livro nas livrarias.

A introdução da gratuitidade dos manuais escolares destina-se aos alunos do ensino secundário geral e clássico e das turmas de formação profissional. Em causa estão os manuais obrigatórios, estipulados no programa curricular.

Redação Latina