Mão de obra custa 37,6 € / hora no Luxemburgo – Eurostat

Trinta e sete euros e sessenta cêntimos. É isto que custa a mão de hora horária no Luxemburgo, uma quantia que coloca o país entre os mais caros da União Europeia (UE).

Os mais recentes dados do Eurostat sobre a matéria revelam que o grão -ducado tem o terceiro custo mais elevado do bloco, aparecendo apenas depois da Dinamarca (42,5€) e da Bélgica (39,6€).

Na comparação homóloga, o custo do trabalho aumentou 2,5% no Luxemburgo, entre 2016 e 2017.

Sectorialmente, a mão de obra mais cara é a dos serviços, com uma média de 40,6 euros / hora. No setor da construção civil, o custo horário do trabalho ronda os 25,8 euros. Na indústria sobe para os 37,4.

Se excluirmos a agricultura e a administração pública, os custos da mão de obra, atingiram em média 26,8 euros na UE e 30,3 euros na zona euro. Porém, há grandes diferenças entre os Estados-membros, que variam entre os 4,9 euros na Bulgária e os 42,5 euros na Dinamarca.

Redação Latina / Lusa