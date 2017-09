Marc Mathekowitsch é o novo presidente do Coque

O Centro Nacional Desportivo e Cultural “d’Coque” tem um novo presidente do conselho de administração. Marc Mathekowitsch, que até aqui assumia a vice-presidência, foi nomeado pelo Governo, no seu último Conselho de Ministros.

Mathekowitsch, igualmente administrador-geral honorário do Ministério do Desporto, vai suceder a Robert Schuler, que se demitiu do cargo por “razões pessoais” e com efeito a 1 de outubro próximo.

Marc Mathekowitsch foi nomeado para terminar o mandato de Robert Schuler. Assumirá, assim, a presidência do conselho de administração do Coque até 31 de julho de 2020.

Redação Latina (Foto: Kirchberg.lu)