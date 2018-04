Marcação online de consultas médicas em expansão no Luxemburgo

A população do Luxemburgo recorre cada vez mais à plataforma “Doctena”, para marcar consultas médicas pela internet. Esta plataforma online realizou uma sondagem para apurar o grau de satisfação, em 2017, e obteve reações positivas de 9 000 pacientes.

Cerca de 96% das pessoas inquiridas responderam que estão bastante satisfeitas com o sistema – três vezes mais do que no ano anterior – e que o recomendam a quem ainda não o adotou.

Além disso, 66% dos sondados já marcaram consultas desta forma, pelo menos três vezes, e 70% disseram que o fariam sempre se todos os médicos já tivessem aderido ao novo sistema.

Em relação às vantagens práticas, 96% dos inquiridos afirmaram que as marcações online evitam perdas de tempo com chamadas telefónicas para os consultórios, entre outros aspetos, além de receberem uma confirmação via SMS, para não se esquecerem do dia e da hora da consulta.

A “Doctena” engloba 500 profissionais de saúde e o site recebe mais de 100.000 visitas por mês.

Redação Latina