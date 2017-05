Marcelo Rebelo de Sousa apela ao recenceamento eleitoral dos portugueses do Luxemburgo (C/ÁUDIO)

O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou esta terça-feira, ao recenseamento eleitoral dos portugueses no Luxemburgo, com vista às eleições comunais de 8 de outubro deste ano.

O chefe de Estado português pediu também aos encarregados de educação que inscrevam os seus filhos no ensino da língua e cultura portuguesas no grão-ducado, que em abril último foi reforçado através de um novo protocolo de colaboração entre os governos dos dois países.

Sobre as relações bilaterais, Marcelo Rebelo de Sousa fala em “amizade e fraternidade entre os povos” e numa “colaboração intensa dos governos”.

Marcelo Rebelo Sousa lembrou o trabalho feito pelo antigo primeiro-ministro do Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, atual presidente da Comissão Europeia, em prol dos “portugueses de cá e lá”

Marcelo Rebelo de Sousa, esta terça-feira, no Luxemburgo, saudando as relações bilaterais entre Portugal e o Grão-Ducado, naquela que é a primeira visita oficial do chefe de Estado português ao Luxemburgo.

Redação Latina