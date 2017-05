Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje visita de Estado ao Luxemburgo (C/Áudio)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje uma visita de Estado de dois dias ao Luxemburgo, que inclui contactos com as autoridades luxemburguesas e com a comunidade portuguesa.

De acordo com o programa da visita de Estado, a sétima de Marcelo Rebelo de Sousa, a maioria dos encontros oficiais está reservada para hoje.

Marcelo Rebelo de Sousa é recebido pelos Grão-duques do Luxemburgo, Henrique e Maria Teresa, seguindo-se a deposição de uma coroa de flores no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa.

Após um almoço oferecido pelos Grão-duques, Marcelo tem previstas audiências com o presidente da Câmara dos Deputados, Mars di Bartolomeo, com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e com o chefe da diplomacia luxemburguesa, Jean Asselborn.

De seguida, o Presidente faz uma visita ao Cercle Cité, centro cultural e de exposições, onde vai reunir-se com as autoridades municipais da cidade do Luxemburgo.

À noite, participa num jantar em sua honra oferecido pelos Grão-duques.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu ontem à noite um passeio noturno na companhia do Grão-Duque Henri, pela cidade do Luxemburgo.

“Acabei de chegar e o grão-duque Henri convidou-me para um passeio. Achei muito simpático da sua parte e aceitei, claro!”, disse o chefe de Estado português ao Contacto e à Rádio Latina, minutos após a sua chegada ao Palácio Grão-Ducal, onde pernoitou.

Na entrevista concedida ontem à noite à Rádio Latina e ao jornal Contacto, Marcelo falou da “coincidência” e da “confluência de vontades” que acontece nesta visita ao Luxemburgo, confiando que há muito que queria conhecer a peregrinação portuguesa de Wiltz, por esta localidade estar geminada com Celorico de Basto (Braga), de onde os avós paternos do Presidente são naturais.

Aos dois media portugueses, o Presidente falou ainda da saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), do Brexit, da emigração portuguesa e do Luxemburgo, que já visitou por diversas vezes, por exemplo em 1996, como líder do PSD, e a última vez em 2010, para dar uma conferência sobre o centenário da implantação da República em Portugal, que se comemorava nesse ano.

Redação Latina / Jornal Contacto