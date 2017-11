Marcha na capital para alertar para violência contra as mulheres

São esperadas dezenas de pessoas este sábado na capital, na marcha laranja, cor da luta contra a violência exercida sobre as mulheres. O Luxemburgo assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, nesta marcha solidária.

Desde domingo que o país promove a “Orange Week,” a primeira semana nacional de sensibilização sobre a violência contra as mulheres. A iniciativa é organizada a nível internacional e visa sensibilizar a opinião pública para o fenómeno da violência sexista, em que as mulheres são as vítimas.

Isto surge numa altura em que a postura do silêncio parece estar a perder terreno, pelo menos nas redes sociais. Milhares de mulheres aderiram ao movimento global #MeToo (Eu também), que consiste em denunciar publicamente que foram vítimas de assédio sexual. A iniciativa foi lançada em meados de Outubro por uma atriz nos Estados Unidos, após as acusações de assédio sexual contra o produtor Harvey Weinstein, que agitaram Hollywood.

O ano de 2017 foi declarado pela Comissão Europeia como um ano europeu para realização de iniciativas de combate à violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres, seja ela verbal, física ou psicológica, é mais grave do que o retrato feito pelas estatísticas. Foi o que revelou um estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que conclui que “quase metade das mulheres que foram vítimas de violência nunca revelaram os maus tratos à polícia, aos serviços de saúde, aos amigos, aos vizinhos ou aos colegas de trabalho”. O instituto acrescenta que “há sociedades que toleram a violência, onde os agressores não são punidos e as vítimas se sentem culpadas”.

A marcha nacional de sensibilização contra este flagelo vai sair amanhã, às 11:00, do parque de estacionamento do Glacis, no bairro de Limpertsberg. A chegada tem lugar uma hora mais tarde, ao Parlamento, seguida de alocuções da ministra da Igualdade de Oportunidades, Lydia Mutsch, do presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo, e da presidente da associação Zonta Internacional – Luxemburgo, Danielle Becker-Bauer.

Redação Latina