Maria Vieira chama a Salvador Sobral de “idiota”. Ana Bola não deixou passar

A atriz Maria Vieira não gostou da opinião que Salvador Sobral deu numa entrevista à RTP.

O Notícias ao Minuto originalmente publicou uma notícia que dava conta do comentário do vencedor da Eurovisão sobre o atentado de Manchester, no qual o jovem partilhava uma visão diferente do habitual:

“Tenho uma tese cheia de falhas sobre este assunto. Gostava de experimentar um ataque que não fosse noticiado em lado nenhum. Eu sei que é muito difícil, é quase impossível, principalmente com as redes sociais. Está-se a dar muita importância a eles. Era bom se houvesse um acordo para isto”, disse Salvador na entrevista à RTP.



Face à notícia que expressava este ponto de vista, Maria Vieira teceu [publicando no Facebook] um comentário que se tornou viral e tem gerado muita polémica. A atriz acabou por apagar o post mas Ana Bola é que não deixou escapar.

Na publicação podia ler-se: “Esse fulano é um idiota encartado que não diz o que sabe nem sabe o que diz”.

“Digam lá que não tinham saudades dos posts amorosos desta querida”, comentou ironicamente Ana Bola.

A picardia entre Maria Vieira e Ana Bola já não é de agora. Algumas já foram as vezes no passado em que as duas protagonizaram sérias trocas de argumentos nas redes sociais.

Veja a publicação em baixo: