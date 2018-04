Mário Lobo é candidato à presidência da CCPL

Mário Lobo, membro do Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE), é candidato à presidência da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL). A eleição do futuro presidente da CCPL deverá acontecer após o congresso da estrutura, marcado para dia 22 de abril.

A candidatura foi anunciada pelo próprio, numa nota divulgada à imprensa, na qual o português de 40 anos tece duras críticas à atual direção da CCPL. Falta de abertura à comunidade, “presidentes eternos”, “presidentes na sombra” e “atos eleitorais sabotados pelas próprias direções” são algumas das acusações.

Mário Lobo, residente em Differdange, integrou a CCPL em 2014, tendo sido eleito para o Conselho de Administração da estrutura no congresso do ano seguinte. Saiu menos de meio ano depois por não concordar com a visão da direção. Atualmente coordena a Comissão para a Participação Cívica e para as Associações do CNE.

A CCPL foi criada a 25 de maio de 1991. Desde 2015 que é presidida por Paula Martins, a primeira mulher a assumir a liderança da organização.



Redação Latina