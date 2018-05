Marquesa de Alorna evocada no Centro Cultural Português

O Centro Cultural Português – Camões promove hoje às 19:00 uma conferência em língua francesa sobre a Marquesa de Alorna.

Esta figura histórica nasceu em Lisboa durante o reinado do rei D. José e distinguiu-se como escritora e poetisa.

Leonor era neta dos marqueses de Távora e filha de D. João de Almeida Portugal, 2º marquês de Alorna e 4º conde de Assumar e de Dª Maria de Lorena, filha dos marqueses de Távora, suspeitos do atentado ao rei. Dos presumíveis implicados uns foram executados e Leonor, com a mãe e irmã encarceradas no convento de S. Félix em Chelas.

Foi aqui que, desde pequena, a futura marquesa começou a ler e a instruir-se, através da leitura de Bossuet, Fénelon, Boileau, Corneille e Racine, bem como Voltaire, d’Alembert, Diderot e o inglês Locke.

Começou cedo a escrever poesia. Teve como mestre de latim Filinto Elísio (padre Francisco Manuel do Nascimento) e aprendeu Filosofia e Ciências Naturais. Além disso, como era uso nesse tempo, adotou o nome literário de Alcipe.

Leonor de Almeida Portugal saiu da prisão aos 20 anos quando subiu ao trono D. Maria I. Casou, em 1779 com o conde de Oeynhausen e em 1780 o casal foi viver para Viena de Áustria. Enviuvou, com 43 anos, em 1793 e ficou com seis filhos pequenos para cuidar.

Regressou a Portugal e foi perseguida por Pina Manique, dadas as suas ideias liberais o que a obrigou a exilar-se em Londres entre 1804 e 1814.

A conferência desta quarta-feira é proferida por Mili Tasch-Fernandes, na sede do Centro Cultural Português.

Esta portuguesa é guia conferencista no Museu Nacional de História e de Arte e no Museu “des Trois Glands” e fundou em 1990 o Círculo de Cultura Portuguesa das Instituições Europeias.

Redação Latina