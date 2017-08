Márquez vence em Brno e aumenta vantagem na liderança do Mundial de MotoGP

O espanhol Marc Márquez (Honda) alcançou, no Grande Prémio da República Checa, a sua terceira vitória da época e aumentou a vantagem na classificação do Mundial de MotoGP, após a 10.ª das 18 provas do calendário.

O tricampeão mundial concluiu a 22 voltas ao circuito de Brno em 44.15,974 minutos, deixando os seus compatriotas Dani Pedrosa (Honda) e Maverick Vinales (Yamaha), que completaram o pódio, a 12,438 e 18,135 segundos, respetivamente.

Marc Márquez, campeão mundial em 2013, 2014 e 2016, reforçou a liderança do Mundial de pilotos, com 154 pontos, mais 14 pontos que o seu compatriota Maverick Vinales, segundo e mais 21 que o terceiro, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), sexto classificado em Brno.

A vitória de Márquez, que já tinha subido ao lugar mais alto do pódio em Brno em 2013, já na categoria ‘rainha’, e em 2012, em Moto2, ficou a dever-se sobretudo à estratégia de trocar de moto logo na segunda volta, depois de ter percebido que a pista, antes fustigada pela chuva, estava a secar rapidamente.

Em Moto2, o português Miguel Oliveira (KTM) conquistou o quinto pódio da temporada, terminando na terceira posição, atrás do suíço Tomas Luthi (Kalex), que alcançou o primeiro triunfo da época, e do espanhol Alex Marquez (Kalex).

Numa corrida interrompida devido à chuva a seis voltas do fim, quando era liderada pelo italiano Mattia Pasini (Kalex), que viria a cair, Oliveira, que partiu do segundo lugar da grelha inicial e do terceiro no reatamento, ficou a 6,983 segundos de Luthi, que cumpriu a segunda parte da prova em 13.39,036 minutos.

O piloto português conquistou o quinto pódio da temporada, pela terceira vez com o terceiro lugar, e divide a terceira posição do Mundial com Marquez, com 133 pontos, menos 49 do que o italiano Franco Morbidelli (Kalex), que hoje não foi além do oitavo lugar, e menos 28 do que Luthi, segundo classificado.

Na categoria de Moto3, o espanhol Joan Mir (Honda), líder do Mundial, alcançou a sexta vitória da temporada, impondo-se ao italiano Renato Fenati (Honda), segundo, e ao seu compatriota e companheiro de equipa Aron Canet, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O pódio da prova de hoje juntou os três primeiros da classificação do Mundial, que Mir lidera com 190 pontos, seguido de Fenati (148) e de Canet (126).