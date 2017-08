Mars Di Bartolomeo envia condolências aos presidentes do Senado e Congresso de Espanha

O presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo, enviou esta sexta-feira uma mensagem de condolências aos presidentes do Senado e do Congresso dos Deputados de Espanha, na sequência dos atentados na Catalunha.

Na mensagem endereçada a Pio García-Escudero e Ana Pastor, o líder do Parlamento luxemburguês diz-se “chocado com a terrível notícia do ataque”.

Em nome de todos os membros da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, Mars Di Bartolomeo envia condolências aos feridos e familiares das vítimas, manifestando o seu “apoio e compaixão”.

“A nossa solidariedade e determinação absoluta em proteger os nossos valores comuns são as melhores armas contra os autores de tais ações criminosas”, escreve Mars Di Bartolomeo na mensagem endereçada a Pio García-Escudero e Ana Pastor.

Pouco depois do atropelamento de uma multidão, nas Ramblas, em Barcelona, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, também se pronunciou sobre o ataque, enviando as suas condolências às vítimas e respetivas famílias. “Vamos estar sempre juntos contra o terrorismo”, escreveu o líder do Executivo na rede social Twitter.

Redação Latina