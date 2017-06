Mary J. Blige tem de pagar mais de 25 mil euros por mês ao ex-marido

O matrimónio de Mary J. Blige e Martin Isaacs conheceu o fim, e não da melhor forma. O tribunal pronunciou-se e ordenou que a cantora pague 30 mil dólares, cerca de 26 mil euros ao ex-marido, todos os meses.

Anunciado no ano passado, casamento chega ao fim após 12 anos juntos. Segundo a artista, as causas do divórcio prendem-se com a traição do ex-marido com uma amiga de Blige, Starshell, com quem, inclusive, gastou o dinheiro.