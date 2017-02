Mau tempo em janeiro agravou desemprego na construção (ÁUDIO)

Cerca de 2 300 pessoas inscreveram-se, em janeiro último, na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Este número corresponde a um aumento de quase 7% (146 pessoas) face a janeiro de 2016.

Para cerca de 800 pessoas, tratou-se do primeiro contacto com um centro de emprego, ou seja, mais 10,6% do que um ano antes.

Esmiuçando-se ainda mais os dados da ADEM, divulgados esta terça-feira, apura-se que cerca de 400 inscritos são do setor da construção civil, onde há um grande contingente português.

Jean Ries, funcionário da ADEM, afirmou à Rádio Latina que o número elevado de desempregados nesse setor resultou de condições meteorológicas adversas. Muitas empresas de trabalho temporário não contrataram pessoal, após as férias coletivas de dezembro.

A taxa de desemprego foi de 6,2% no final do primeiro mês deste ano, que se traduziu numa ligeira queda de 0,1% face a dezembro de 2016.

Havia 17 792 residentes desempregados, inscritos na ADEM, em janeiro, ou seja, menos 393 do que no mês anterior e menos 576 (3,1%) face a janeiro de 2016.

