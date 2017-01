Mau tempo: Luxemburgo em alerta devido à previsão de neve

A previsão de quedas de neve e chuva acompanhadas de vento forte fez o Serviço Nacional de Meteorologia (Meteolux) emitir hoje dois alertas.

O primeiro, um aviso amarelo, abrange todo o país. Começa a vigorar às 17:00 desta quinta-feira e termina à meia-noite de sábado. A previsão aponta para quedas de chuva e neve. Espera-se, igualmente, ventos fortes com rajadas até aos 85 quilómetros por hora, em todo o país, durante esse período.

O segundo aviso é um alerta laranja e diz respeito ao norte do país. Entra em vigor às 23:00 desta noite e termina às 8:00 de sexta-feira.

A neve poderá atingir uma altura “entre cinco e 15 centímetros” na região norte devido à previsão do agravamento do estado do tempo. Uma situação meteorológica de risco para quem ‘anda’ na estrada.