Média das rendas de casa ultrapassa o salário mínimo no Luxemburgo

O preço médio do arrendamento de uma casa no Luxemburgo é de 2 498 euros, ou seja, mais 100 euros do que o ordenado mínimo qualificado (2 398, 30 euros). Se falarmos do salário mínimo não-qualificado (1 998,59 euros), então aí a discrepância sobe para 500 euros.

A comparação, feita pela redação da Rádio Latina, baseia-se nos valores médios das rendas publicadas no portal athome.lu.

Os números confirmam, mais uma vez, que o mercado do arrendamento atinge valores “proibitivos” para o trabalhador médio.

Trocado por miúdos, a renda média de uma casa no grão-ducado é de 2 498 euros. O preço aumentou 6% num ano. A subida deve-se ao aumento do preço das rendas das chamadas casas de “pequena dimensão”, com dois quartos. Só por si, este segmento habitacional valorizou 9% num ano. No caso da renda dos apartamentos, o valor médio nacional é 1 385 euros.

As estatísticas do athome.lu baseiam-se em mais de 21 000 anúncios publicados no portal, entre março de 2017 e março de 2018.

Redação Latina