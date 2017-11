Média de idades dos residentes deve subir cinco ou seis anos até 2060

Sem surpresas, o envelhecimento da população luxemburguesa vai continuar a acentuar-se nos próximos anos, seja qual for a evolução dos movimentos migratórios

Segundo as mais recentes previsões do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), que estabelecem quatro cenários distintos em função da evolução do PIB, a média de idades deve passar dos atuais 39,3 anos para 44,2 em 2060, caso se confirme um crescimento de 4,5% da economia nacional.

Se o PIB não crescer, a média de idades dos residentes pode mesmo chegar aos 46 anos.

Segundo as novas previsões do STATEC, a população do Luxemburgo pode chegar aos1 200 000 habitantes, em 2060, num cenário de crescimento de 4,5% da economia nacional.

Redação Latina