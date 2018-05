Mediadora Claudia Monti apresenta hoje o primeiro relatório

A mediadora Claudia Monti apresenta esta manhã, aos deputados, o seu primeiro relatório anual.

A mediadora (Ombudsman, em luxemburguês) assumiu o cargo a 23 de abril de 2017 – em substituição de Lydie Err – e suspendeu, para os próximos oito anos, a sua carreira de advogada.

A mediadora representa os cidadãos, empresas e associações, no seu relacionamento com a administração pública. A sua principal missão é tentar resolver litígios, de forma amigável, entre as partes.

As queixas endereçadas a Claudia Monti são depois analisadas nas várias comissões parlamentares.

O mediador do Luxemburgo não beneficia de regime jurídico que lhe permita levar os casos a tribunal, ao contrário do Provedor de Justiça, em Portugal.

Redação Latina (Foto: chd.lu)