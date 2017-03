Mediadora eleita aposta no diálogo (C/ÁUDIO)

A Mediadora eleita Claudia Monti diz que está pronta a enfrentar o desafio.

A advogada afirmou à Rádio Latina que, o facto de ter obtido 35 votos dos 54 deputados presentes na eleição de terça-feira no Parlamento, “é uma demonstração de confiança que vai facilitar o seu futuro trabalho na mediação” entre o cidadão e as administrações públicas.

Claudia Monti considera que a experiência adquirida, na advocacia, nos últimos anos, lhe dá um conhecimento privilegiado na resolução de litígios. Monti assume-se como “pacificadora” e quer pôr a sua experiência ao serviço das novas funções.

A Mediadora eleita diz que “o diálogo” é a sua prioridade e que quer dar continuidade ao trabalho dos seus antecessores (Marc Fischbach e Lydie Err) na “facilitação da linguagem”.

Claudia Monti assume o cargo de Mediadora no dia 23 de abril e suspende a carreira de advogada, pelos próximos oito anos.

O Mediador, ou Ombudsman, em inglês, representa os cidadãos, empresas e associações, no seu relacionamento com a administração pública. A sua principal missão é tentar resolver litígios, de forma amigável, entre as partes.

Ao contrário do Provedor de Justiça, em Portugal, o Mediador do Luxemburgo não beneficia de regime jurídico que lhe permita levar os casos a tribunal.

Redação Latina (foto: Chris Karaba)