Mediadora escolar atenta ao abandono escolar e à integração de alunos estrangeiros (C/ÁUDIO)

Está no ativo há cerca de um mês e tem já 12 queixas em mãos. A primeira mediadora escolar do Luxemburgo, a lusodescendente Lis de Pina diz que quatro reclamações estão relacionadas com problemas de inclusão, havendo também casos de problemas de comunicação entre os pais de alunos e as direções das escolas.

Como o nome do cargo indica, o trabalho da mediadora passa agora por encontrar soluções que satisfaçam ambas as partes, como a própria Lis de Pina sublinhou ao jornal Contacto.

Para além da intervenção em casos de abandono e inclusão escolares, a integração dos alunos estrangeiros recém-chegados ao país, é um tema ao qual a mediadora quer estar particularmente atenta.

Lis de Pina, primeira mediadora escolar do Luxemburgo, quer estar atenta ao abandono escolar e à integração de alunos estrangeiro.

Redação Latina (Foto: gouvernement.lu)