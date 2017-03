Médico luxemburguês continua a recomendar canábis aos doentes oncológicos (C/ÁUDIO)

Foto: Facebook Jean Colombera

O médico de clínica geral e político Jean Colombera assume que continua a aconselhar o consumo de canábis aos seus pacientes que sofrem de cancro.

Em declarações à Rádio Latina, o presidente do Partido para uma Democracia Integrativa (PID) e antigo deputado conservador do ADR, não esconde que, apesar de ser ilegal no Luxemburgo, continua a recomendar o consumo da planta canábis a alguns doentes, por considerar que é um “medicamento menos nocivo que outras drogas [medicamentos]”.

Em 2010, o Ministério Público da comarca de Diekirch abriu uma investigação contra Colombera por “receitar de forma ilícita estupefacientes (canábis) a um dos seus pacientes”. A investigação foi desencadeada por uma queixa, mas o Tribunal acabou por não condenar o médico.

Apesar dos antecedentes com a justiça, o doutor continua a defender o uso da canábis médica para patologias como “depressão, dores crónicas, insónias ou cancro”.

Para o médico de Ettelbruck, o Luxemburgo devia inspirar-se na Alemanha que legalizou o uso da canábis como fármaco paliativo para doença graves, desde que prescrito por médicos.

Jean Colombera diz que falta vontade política, até dos partidos que estão no Governo, como Déi Gréng (Os Verdes), que já defenderam a canábis para fins terapêuticos. O doutor aponta também o dedo à ministra da Saúde, Lydia Mutsch, que já foi defensora da canábis médica e agora nada faz para alterar a legislação.

Jean Colombera, médico e político, que desde sempre defendeu a legalização da canábis médica, em declarações à Rádio Latina. Note-se que uma petição pública foi aberta no site do Parlamento, exigindo essa abertura.

