Médicos do Mundo denunciam aumento da precariedade no Luxemburgo

A organização Médicos do Mundo denunciou hoje um aumento da precariedade no Luxemburgo. Ao longo de 2016, a associação atendeu cerca de 1.300 pacientes, um número que já foi ultrapassado este ano (entre janeiro e julho).

É por isso que a ONG tem em curso a sua primeira campanha de apelo a donativos em prol das pessoas que vivem em situação precária. O objetivo é sensibilizar o público para esta questão e melhorar o acesso destas pessoas aos cuidados de saúde.

As consultas dos Médicos do Mundo destinam-se sobretudo a sem-abrigo e pessoas não abrangidas pelo sistema social luxemburguês. A organização trabalha com cerca de uma centena de profissionais da saúde e voluntários.

Além da ajuda dos voluntários, a organização vive dos donativos da população. Saiba mais em medecinsdumonde.lu.

Redação Latina