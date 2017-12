Médicos do Mundo distribuem “casacos do futuro” aos sem-abrigo do Luxemburgo

A secção luxemburguesa da associação Médicos do Mundo está a distribuir, desde o início do inverno, os chamados “casacos do futuro”, à imagem do que aconteceu no ano passado.

Falamos de casacos impermeáveis que se transformam em sacos-cama, para garantir uma proteção mais eficaz dos sem-abrigo, contra o frio e chuva.

A organização Médicos do Mundo distribuiu o ano passado, por esta altura, cerca de 40 casacos.

Estas peças de vestuário são emprestados a pessoas carenciadas, que os devem devolver no final do inverno, para serem lavados e selecionados para o inverno seguinte.

A distribuição dos “casacos do futuro” só termina no final do inverno.

Redação Latina (Foto:medecinsdumonde.lu)