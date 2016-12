Médicos do Mundo distribuem “casacos do futuro” aos sem-abrigo

Duas dezenas de pessoas carenciadas, sobretudo sem-abrigo, já receberam um dos chamados “manteaux d’avenir” (“casacos do futuro”, em português), graças à secção luxemburguesa da associação Médicos do Mundo.

A campanha arrancou em novembro e consiste na distribuição de casacos impermeáveis, que se transformam em sacos-cama, para proteger do frio e da chuva quem vive na rua, como referiu à Rádio Latina a directora da organização, Sylvie Martin.

Os casacos são emprestados a pessoas carenciadas, que os devem devolver no final do Inverno, para serem lavados e seleccionados para o Inverno seguinte. Custam 200 euros e podem salvar vidas.

A distribuição dos casacos só termina no final do Inverno, até porque ainda há quem precise. Segundo os Médicos do Mundo, cuja principal missão é prestar cuidados de saúde a pessoas desfavorecidas, a precariedade está a crescer no país. Slyvie Martin alerta que, num ano, triplicou o número de consultas de clínica geral dos médicos da ONG, passando de 200, em 2015, para 600, este ano.

