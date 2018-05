Médicos do Mundo exigem cobertura médica universal no Luxemburgo – há 8% de pacientes lusos

784 pessoas recorreram no ano passado, no Luxemburgo, às 2.144 consultas gratuitas da ONG Médicos do Mundo.

Segundo o relatório anual da organização, 8% dos pacientes eram portugueses (62 pessoas), 6% luxemburgueses e 21% de outros países da União europeia. Note-se que os portugueses constituem a quarta nacionalidade mais recebida nos centros médicos da ONG.

Na perspetiva da organização, estes números elevados confirmam que ainda há muita gente excluída dos cuidados médicos no Luxemburgo, por falta de dinheiro.

97% dos pacientes vivem no limiar da pobreza, sendo que 42% estão sem abrigo, 43% foram albergados pela família ou por uma associação e só 13% é que têm alojamento próprio, segundo o relatório dos Médicos do Mundo.

O número de pacientes continua a crescer, tendo passado de 620, em 2016 passado, para 784, em 2017.

Isto revela que há cada vez mais pessoas a viver em situação de precariedade, sublinha Jean Bottu, o presidente da ONG Médicos do Mundo.

Segundo o relatório, 75% dos pacientes não têm cobertura médica, o que quer dizer que a Caixa Nacional de Saúde não paga as faturas das consultas médicas.

Perante este cenário, a associação reivindica o acesso à cobertura médica universal para os cuidados primários.

Em 2017, 121 pacientes tiveram acesso a cuidados dentários e foram distribuídos 59 pares do óculos, mediante receita médica.

De referir, ainda, que 30% das patologias diagnosticadas pelos profissionais da Médicos do Mundo são crónicas, nomeadamente asma e hipertensão.

