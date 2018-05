Meia centena de menores pediu asilo ao Luxemburgo em 2017

31.395 menores não acompanhados pediram asilo a países da União Europeia (UE) em 2017. Este número representa praticamente metade do ano anterior (63.245), segundo dados revelados pelo Eurostat.

Houve 50 menores não acompanhados que pediram asilo ao Luxemburgo, em 2017, ou seja 7,8% do total da UE. Dessa meia centena, 10 são oriundos da Albânia, 10 de Marrocos e cinco da Argélia.

No total da UE, 17% dos menores não acompanhados chegaram do Afeganistão, 10% da Eritreia e 8% da Gâmbia.

A maioria dos menores não acompanhados que pediram asilo na UE em 2017 eram rapazes (89% na UE e 98% no Luxemburgo).

As crianças com menos de 14 anos eram minoritárias (6%), tanto na União Europeia como no Luxemburgo.

Redação Latina/Lusa