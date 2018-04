Como melhorar a mobilidade no Luxemburgo?

Os automobilistas passam, em média, mais de 30 horas por ano nas filas de trânsito para entrar ou sair da cidade do Luxemburgo. Na segunda maior cidade do país – Esch-sur-Alzette – o tempo médio anual passado ao volante no pára-arranca ultrapassa 20 horas. Estes são os últimos dados do estudo da empresa norte-americana INRIX, referentes a 2017.

Estudos à parte, esta é uma realidade que não é nova e para a qual os governos sucessivos têm tentado encontrar respostas, com o objetivo de solucionar o congestionamento do trânsito, num país onde entram diariamente mais de 183 000 trabalhadores fronteiriços da Bélgica, Alemanha e França.

Com a mão de obra fronteiriça a crescer a um ritmo mais acelerado do que a dos residentes – 4,3% contra 3%, em 2017 –, a problemática da mobilidade tende a não melhorar.

É com este pano de fundo que os 60 deputados se vão pronunciar num plenário dedicado à mobilidade. A sessão está agendada para o dia 19 deste mês, à margem da apresentação da estratégia sobre a mobilidade “MoDu 2.0” do Governo para o período entre 2023 e 2033.

Trata-se da primeira estratégia de mobilidade lançada por um ministro ecologista no Luxemburgo, neste caso François Bausch. O governante, com a pasta do Desenvolvimento Sustentável e das Infraestruturas, deve revelar o seu plano nesta primavera, sem data ainda definida.

Como melhorar a mobilidade no grão-ducado? Esta é, então, a pergunta à qual os deputados das várias bancadas parlamentares vão responder a 19 de abril, numa consulta plenária, numa altura em que a capital desenvolve a sua primeira linha do elétrico e em vésperas do lançamento– previsto para maio – da plataforma de ‘carsharing’.

Redação Latina