Menina é puxada e atirada violentamente ao mar por foca

As imagens, que estão a correr mundo, mostram uma menina sentada na borda de um porto a ser puxada, inesperadamente, por uma foca que “salta” da água nas proximidades.

A menina era acompanhada pelo seu avô e ambos se preparavam para iniciar uma viagem de barco. Não só a menina foi surpreendida como todas as pessoas presentes no local. O avô atirou-se prontamente ao mar para salvar a menina tendo sido ajudados por mais pessoas a partir do porto.

O episódio, segundo o Metro, aconteceu numa baía em Richmond, no Canadá, e ninguém ficou ferido.

Veja as incríveis imagens no vídeo em baixo: