Menos carros na capital no dia 17 de setembro

A avenida da Liberdade, a avenida da Gare, o boulevard F. D. Roosevelt e outras ruas do centro da cidade do Luxemburgo vão estar fechadas ao trânsito, no domingo, dia 17 de setembro. A iniciativa acontece no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de setembro.

De acordo com a City, a revista da capital, a interdição ao trânsito naquelas artérias da cidade será o ponto alto da semana. Em vez de carros, os transeuntes vão deparar-se com um “ambiente de convívio e festa” nessas artérias.

A ideia, explica a revista, é que “os utentes desfrutem destes espaços públicos, que, regra geral, são vistos apenas como locais de trânsito”.

Neste programa da Semana Europeia da Mobilidade, destaque também para a inauguração da pista para ciclistas, na Ponte Adolphe, que será assinalada com um “piquenique gigante” no tabuleiro da ponte.

Concertos, desfile de veículos não motorizados, feira da ladra, mercado de bicicletas na Place de la Constitution, atelîes sobre desporto, saúde, arte e educação nas avenidas da Liberdade e da Gare são outras das atividades agendadas.

Além disso, várias lojas da capital ficarão abertas na tarde de domingo.

