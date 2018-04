Menos cartas de condução apreendidas 2017

Cerca de 65.000 novos processos deram entrada nos tribunais da cidade do Luxemburgo e de Diekirch em 2017, segundo os dados revelados hoje na brochura “A justiça em números” . O número representa um aumento de 9,6%, face ao ano anterior em que foram contabilizados 60.000 processos.

A maior parte dos dossiês (41.115) era de natureza correcional e criminal, sendo que o maior aumento (48,3%) foi registado em casos de infrações ao código da estrada.

De referir, ainda, que o número de cartas de condução apreendidas em 2017 caiu 10%, em relação ao ano anterior. Passou de 2.031 em 2016, para 1.824 em 2017. A principal infração foi a condução sob efeito de álcool, seguida do excesso de velocidade.

Outro dos dados contemplados no documento divulgado hoje tem que ver com autópsias realizadas no Luxemburgo. Fica-se assim a saber que, em 2017, foram feitas 101, um número acima das 79 do ano anterior.

