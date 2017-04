Menos delinquência no Luxemburgo em 2016 – Polícia

Em 2016 houve menos 1 816 crimes do que no ano anterior, no Luxemburgo, o que se traduz numa descida de 4,5%.

Estes números confirmam a tendência de quebra da criminalidade, dos últimos anos, que já tinha diminuido cerca de 6%, em 2015.

A verdade é que o número de assaltos a residências baixou 22% no ano passado.

Além disso, o número de roubos de carros também caíu (242, em 2016, face aos 302, de 2015).

Por outro lado, com cinco casos, em 2016, o número de homicídios tem-se mantido estável.

Em contrapartida, o número de queixas por violação cresceu de 68 em 2015 para 106 em 2016.

