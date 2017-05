Menos famílias endividadas mas com montantes mais altos

Há uma quebra no número de famílias com dívidas por pagar no Luxemburgo. No entanto, os valores do endividamento são mais elevados.

A conclusão é de um estudo do Banco Central do Luxemburgo (BCL) agora divulgado, apesar de os dados se referirem a uma sondagem feita a 1 600 famílias, em 2014.

O inquérito – que incide sobre o património financeiro dos agregados familiares – revela que 54,6% das famílias estavam endividadas em 2014, quando essa percentagem era de 58,3%, em 2010. Isto representa uma diminuição de cerca de 4% de famílias endividadas em quatro anos.

Há, portanto, menos famílias com dívidas por pagar, mas as que as têm devem quantias mais avultadas. O valor da dívida aumentou, em média, 19% durante esse período, crescendo de 81 800 euros para 97 300 euros, entre 2010 e 2014. O montante das dívidas dessas famílias aumentou, assim, 27% face a 2010.

O endividamento afetava um pouco mais de metade (54,6%) das famílias em 2014. Cerca de 35% das dívidas foram contraídas para comprar casa. O valor médio do crédito à habitação era, nesse ano, de quase 252 mil euros, muito acima do endividamento não-hipotecário, cujo valor médio se situava em 25 600 euros.

Redação Latina