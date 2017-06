Menos um dia de licença para pais que cuidam de filhos doentes – projeto de lei

A reforma da lei (7060) que permite aos pais ficarem em casa a cuidar dos filhos doentes prevê um dia de folga a menos do que atualmente, de acordo com o plano do Governo debatido esta segunda-feira em sede de comissão parlamentar. Contudo, o diploma permite uma redistribuição diferente, baseada na idade das crianças.

A licença dada aos país é dividida, atualmente, em dois dias por ano e por progenitor até à maioridade do filho, o que faz um total de 36 dias, ou seja, um dia a mais do que quando a reforma da lei for aprovada.

Com a introdução das alterações previstas no projeto de lei, esses dias de folga profissional passam a ser distribuídos da seguinte forma:

-12 dias para as crianças até aos 4 anos de idade,

-18 dias para as crianças entre os 4 e os 13 anos,

-5 dias para os filhos, dos 13 aos 18 anos. Neste último caso, os pais só podem obter a licença em caso de hospitalização do filho.

Há outra novidade para lá da redistribuição dos dias. Os dias de licença que não forem utilizados por não serem necessários podem ser acumulados, para o ano seguinte.

Estas alterações constam num projeto de lei (7060) que prevê também a redução do período das licenças de casamento e de união de facto.

Redação Latina