Mercado dos seguros em alta

Os prémios no setor dos seguros registaram um crescimento de dois dígitos, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A subida de 10,11% confirma os indicadores favoráveis, que já vinham de 2017.

Estes dados foram revelados na última sexta-feira pelo Comissariado para os Seguros.

O crescimento da atividade acabou por se refletir em todos os ramos das seguradoras. No primeiro trimestre de 2018 o encaixe das receitas dos seguros de vida subiu 4,35%, em comparação com igual período de 2017.

Por outro lado, os prémios dos outros ramos cresceram 45,71%, face ao primeiro trimestre do ano passado, em grande parte graças à implantação no Luxemburgo de várias companhias, na sequência do “brexit” .

Redação Latina