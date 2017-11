Mercado de Natal da Praça de Paris abre hoje

A um mês do Natal, o coração do bairro da gare da cidade do Luxemburgo inaugura hoje a época natalícia, com a abertura do mercado da Place de Paris. O Mercado de São Nicolau e do Advento vai estar aberto até ao dia 23 de dezembro, todos os dias, das 10:30 e às 20:00.

Durante um mês, uma dezena de barracas de madeira vão estar instaladas à volta de um pinheiro de natal gigante, propondo produtos artesanais, decorações de Natal e uma série de pratos quentes, doces e o tradicional vinho quente. Além do mercado da Place de Paris, o bairro da gare costuma ainda contar com alguns ‘stands’ montados em frente à estação central.

Na quinta-feira, é a vez de a Place d’Armes, Place de la Constitution e Place du Puits-Rouge darem as boas vindas à quadra natalícia. Para os amantes da arquitetura e história, o da Praça da Constituição é um dos mercados de eleição. São ao todo 60 barracas instaladas à volta da ‘Mulher Dourada’ (Monumento da “Gëlle Fra”), e com vista para a ponte Adolphe e para o viaduto. Para degustar, há pratos e guloseimas de vários países.

A gastronomia luxemburguesa, essa, pode ser encontrada, entre outros locais, na Place d’Armes. “Gromperekichelcher” ou “Grillwurscht” são algumas das opções mais tradicionais. À mistura, há carrosséis e jogos para os mais pequenos. Ainda no centro da capital, a Place du Puits-Rouge, na Grand-Rue, volta a acolher o mercado solidário, que permite às associações a angariação de fundos, já que podem vender ali os seus produtos sem ter de pagar pelos ‘stands’.

Cerca de uma semana depois de os quatro mercados já estarem a funcionar, a 1 de dezembro, o do Grund junta-se à festa. Trata-se do mercado gourmet da capital, que tem na ementa petiscos como caracóis, batatas recheada, foi gras, Bouneschlupp. Na secção das bebidas, destaque para as cervejas de Natal e para o espumante rosé.

Os mercados da Place d’Armes, Place de la Constitution e Grund e fecham a 23 de dezembro. O mercado solidário Puits-Rouge fecha na véspera de Natal.

Redação Latina