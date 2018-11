Mercados de Natal abrem no fim deste mês

Os mercados de Natal da cidade do Luxemburgo abrem já este mês. A temporada das tradicionais barracas de madeira arranca no dia 22 de novembro, terminando cerca de um mês depois, na véspera de Natal.

Durante a quadra natalícia, o centro da cidade do Luxemburgo vai transformar-se numa autêntica ‘Aldeia Natal’, com as principais praças a acolherem as barraquinhas de comes e bebes e artesanato.

Embora a autarquia da capital ainda não tenha divulgado o calendário detalhado e os horários dos vários mercados, tudo aponta para que, à semelhança dos anos anteriores, o primeiro a abrir ao público seja o da Place de Paris, seguindo-se depois os da Place d’Armes, Place de la Constitution e Place du Puits-Rouge.

Dias depois deverá ser a vez de o Grund se juntar à festa. Além disso, também a estação central do Luxemburgo costuma aderir ao espírito natalício, com algumas barracas montadas em torno de um pinheiro de natal gigante.

Redação Latina