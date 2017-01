Mais de metade da população considera luxemburguês como língua principal

O luxemburguês é, maioritariamente, considerado como a principal língua do Grão-Ducado. O mais recente estudo do Instituto Nacional da Estatística (STATEC), baseado no recenseamento da população de 2011, conclui que 55,8% dos residentes têm o luxemburguês como “primeira língua principal”. O português aparece em segundo lugar, com 15,7% e o francês em terceiro, para 12,1% dos residentes.

O STATEC explica que se se tiver em conta apenas as pessoas que estão no ativo, a taxa de trabalhadores que consideram o luxemburguês como “língua principal” é de 5% para os residentes estrangeiros e de 88,3% para os luxemburgueses. Com destaque para certas categorias profissionais como os agricultores e os militares com percentagens superiores a 80%. A taxa cai consideravelmente para as funções de direção e gerência, uma vez que o luxemburguês é considerado “primeira língua” para, apenas, 37,3% dos diretores e gerentes empresariais.

A língua de Dicks é, contudo, a mais falada do país, sendo utilizada por 70,5% dos residentes. A que se segue o francês que é falado por mais de metade da população e o alemão que é praticado por um terço dos residentes.

O STATEC volta a lembrar estes dados à margem do debate público que acontece esta tarde no Parlamento sobre a importância do luxemburguês. Um debate que sucede a duas petições. Uma que exige que o luxemburguês se torne na primeira língua oficial do país (tanto a nível administrativo como jurídico) e outra que pretende anular esse mesmo pedido ao reivindicar que se mantenha o multilinguismo.