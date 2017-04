Mais de metade da população dos 30 aos 34 tem ‘canudo’ – Eurostat

Mais de metade da população dos 30 aos 34 anos no Luxemburgo é licenciada. A taxa ronda os 55% e é a segunda mais elevada entre os Estados-membros da União Europeia (UE), de acordo com o Eurostat.

O Grão-Ducado é superado apenas pela Lituânia, onde essa percentagem chega quase aos 59%. No outro extremo da lista estão a Roménia (25,6%), Itália (26,2%) e Croácia (29,5%).

Mesmo assim, e apesar do nível elevado, o Luxemburgo continua aquém do objetivo europeu de 66%. Olhando ainda para o boletim do Eurostat, verifica-se que, por cá, há mais mulheres licenciadas do que homens (57% contra 53%).

O Eurostat emite, porém, algumas reservas quanto aos dados referentes ao Luxemburgo tidos em conta nesta sondagem. Em causa está o número reduzido de respostas recolhidas no país.

No conjunto da UE, a taxa de cidadãos entre os 30 e os 34 anos com um diploma de ensino superior é de 39%, um ponto percentual abaixo da meta europeia. Treze Estados-membros já atingiram o objetivo europeu. Eles são República Checa, Dinamarca, Estónia, Grécia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Holanda, Áustria, Eslovénia, Finlândia e Suécia.

Redação Latina