Meteolux: Alerta vermelho para esta quinta-feira. Prevê-se mais de 35 graus

O sul do Luxemburgo vai estar hoje sob aviso vermelho devido a calor extremo, enquanto o resto do país vai estar sob alerta laranja.

De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (Meteolux), a temperatura prevista para o dia de hoje pode ultrapassar os 35 graus.

Os avisos, tanto vermelho, como laranja vigoram entre as 13:00 e as 20:00.

Devido aos níveis de concentração de ozono, o limite de velocidade foi reduzido para 90 km/h nas autoestradas do Luxemburgo.

No âmbito do plano canícula, o ministério da Saúde aconselha a população, caso conheça uma pessoa idosa, de a ir visitar todos os dias durante estes dias de calor, para se certificar que esta bebe água suficiente e que tem as janelas e persianas fechadas.

Note-se que em caso de alerta vermelho, os riscos de problemas de saúde é generalizado, ou seja mesmo para as pessoas com boa saúde. Daí ser importante beber muita água e não se expor ao sol.

Redação Latina