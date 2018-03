MeteoLux prevê queda de neve no fim de semana

Em pleno mês de março e a poucos dias do início da primavera, a neve deverá voltar a cair no Luxemburgo.

As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) apontam para uma descida das temperaturas nos próximos dias, sendo que as mínimas previstas para amanhã deverão oscilar entre um e três graus abaixo de zero, ao passo que no domingo poderão descer aos -5° C. Já na segunda e terça-feira, as mínimas deverão variar entre quatro e seis abaixo de zero.

Segundo o MeteoLux, a neve poderá então voltar a cair no fim de semana. Além disso, as previsões apontam tempo nublado e vento.

Redação Latina