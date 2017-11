As temperaturas vão descer nos próximos dias e a neve vai cair em alguns pontos do país, de acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux.

As previsões para amanhã apontam para tempo nublado e queda de chuva misturada com neve.

Na quinta-feira, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre zero e dois graus abaixo de zero, prevendo-se também queda de neve.

No fim de semana, as temperaturas deverão descer aos quatro graus abaixo de zero.

Redação Latina