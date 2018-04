Metro quadrado dos apartamentos existentes custa mais de 5 000 euros

O preço do metro quadrado (m²) das casas não para de aumentar no Luxemburgo.

A média nacional do preço do m² de um apartamento ‘antigo’ superou, pela primeira vez, a fasquia dos 5 000 euros, de acordo com o portal athome.lu.

Atualmente, o valor médio nacional de um apartamento existente é de 434 701 euros, o que representa uma subida anual de 3%.

O preço médio nacional é de 729 516 euros (4 099 euros por m²), para quem quer comprar casa já construída. Trata-se de um aumento de 5% nos últimos 12 meses.

As estatísticas foram divulgadas hoje pelo athome.lu e baseiam-se em mais de 21 000 anúncios publicados naquele portal, entre março deste ano e o mesmo mês de 2017.

Convém realçar que 37% dos bens imobiliários postos à venda naquele portal situam-se nas regiões centro e sul, ou seja, as mais procuradas do país.

Redação Latina