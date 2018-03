Mexidas na legislação laboral criticadas pela LCGB

A central sindical LCGB considera positivas algumas alterações introduzidas no código do trabalho mas não deixa de criticar vários aspetos que, na sua perspetiva, representam um retrocesso nos direitos dos trabalhadores.

O sindicato cristão concorda, globalmente, com a salvaguarda integral do salário dos trabalhadores em baixa médica e com as medidas de apoio à reinserção profissional mas critica alguns aspetos das adaptações legislativas ao código do trabalho, aprovadas esta semana no Parlamento.

No que toca à questão dos salários, a LCGB afirma, em comunicado, que as novas regras já deviam estar a ser aplicadas desde 2015, mas sobre as novas adaptações à regulamentação da reinserção profissional, discorda de três aspetos, ou seja:

-que elas só se apliquem aos desempregados com mais de 45 anos de idade,

-que o período de trabalho anterior à perda do emprego corresponda a, pelo menos 24 meses, para os trabalhadores com contratos temporários,

-que o subsídio de reinserção não possa concedido por um período superior à duração do contrato de trabalho anterior, antes da sua expiração, sendo que a duração do tempo de atribuição do subsídio varia, agora, entre 24 e 48 meses.

Em suma, a LCGB considera inaceitável que o apoio à reinserção seja baseado na idade do beneficiário, que o respetivo subsídio não seja de 48 meses, para todos os beneficiários, e que não seja introduzido um mecanismo para impedir que trabalhadores qualificados sejam forçados a aceitar baixos salários, no novo posto de trabalho.

Redação Latina