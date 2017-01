Uma das grandes promessas da música portuguesa, MIA ROSE, vai passar pelo Luxemburgo para um concerto imperdível.

Com mais de 100 milhões de fãs e seguidores no YouTube, a cantora e compositora está entre os cinco artistas com mais seguidores em todo o mundo e a número um no Reino Unido.

Da maior plataforma de vídeos para o palco do Centro Cultural e Regional Aalt Stadhaus, dia 3 de fevereiro às 20:00, a promessa é de um espetáculo ímpar.